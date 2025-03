Farma Conde e MCG anunciam novos líderes

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As nomeações, segundo as empresas, marcam o início de um novo ciclo para ambas as companhias, com foco em inovação, qualidade e crescimento estratégico no mercado nacional.

Com sede em São José dos Campos, a Farma Conde e a MCG Labs, laboratório em expansão no setor farmacêutico e cosmético, anunciaram mudanças em suas lideranças.

Na Farma Conde, o economista Vagner Moraes assume oficialmente o cargo de Diretor-Geral de Varejo. Com mais de 25 anos de experiência no setor farmacêutico e passagens por empresas como Grupo Carrefour Brasil, Raia Drogasil e Nova Casa Distribuidora, o executivo chega com a missão de liderar as áreas Comercial, Licenciamento, Suprimentos, Operações e Marketing, fortalecendo a expansão da rede, que já conta com mais de 500 unidades em São Paulo e Minas Gerais.

“Venho com muita felicidade e vontade de trabalhar em uma das grandes empresas farmacêuticas do Brasil. A estrutura ofertada e o desafio estratégico apresentado me motivaram a aceitar esse novo ciclo com entusiasmo”, declarou Moraes.

Já na MCG Labs, o comando passa a ser de Silvio Jorge Silva, executivo com sólida carreira em multinacionais como Sanofi, Pfizer e Johnson & Johnson. Ele assume o cargo de Diretor-Geral em um momento decisivo para a empresa, que se prepara para ampliar seu portfólio e iniciar a produção própria de medicamentos — um marco, já que a MCG é o único novo laboratório autorizado nos últimos 30 anos a fabricar medicamentos no estado de São Paulo.