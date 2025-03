Homem morre eletrocutado durante pescaria no Vale

Um homem de 32 anos morreu eletrocutado na tarde de sábado (29) enquanto pescava no bairro do Katioca, no município de Cunha, no Vale do Paraíba. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a vítima foi atingida por uma descarga elétrica após sua vara de pesca encostar na fiação elétrica próxima ao local.

Populares que presenciaram o incidente se dirigiram até a base do SAMU em Cunha para solicitar socorro. A viatura foi acionada e seguiu até o endereço informado. Ao chegar, a equipe médica constatou que o homem já estava em óbito, caído à beira de um riacho.