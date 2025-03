Menina de 15 anos é apreendida em São José com carro roubado

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida em São José dos Campos após ser flagrada dirigindo um veículo roubado e transportando diversos objetos pertencentes a vítimas de crime. A abordagem ocorreu no bairro Campo dos Alemães, durante uma operação da Polícia Militar.

Segundo informações do Centro de Segurança Integrada, um Fiat Strada roubado no mesmo dia estaria circulando pelas proximidades do bairro. Com base no alerta, o policiamento foi intensificado na região e, durante patrulhamento pela Avenida dos Evangélicos, os policiais identificaram o veículo saindo da frente de uma adega, trafegando na contramão.