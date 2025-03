Adolescentes fazem a ‘festa' com moto furtada na zona sul de SJC

Uma equipe de motociclistas do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior (46º BPM/I) recuperou uma motocicleta furtada e apreendeu dois adolescentes no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram uma motocicleta ocupada por dois jovens, ambos sem capacete e trafegando em alta velocidade. Diante da situação suspeita, a equipe iniciou um breve acompanhamento. Poucos metros adiante, os suspeitos abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé.