Banhista morre após ataque de crocodilo enquanto nadava no mar

Um homem de 51 anos morreu após ser atacado e devorado por um crocodilo enquanto nadava no mar na Indonésia, nesta quinta-feira (27). O caso chocou moradores e banhistas que presenciaram a cena.

Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, o ataque ocorreu na província de Sulawesi Central. Após a investida, o crocodilo permaneceu com o corpo da vítima preso à boca e nadou com ele por uma área próxima à costa.

Equipes da Polícia local e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para resgatar o corpo. De acordo com o policial Deny Abrahams, um dos agentes da Brigada Móvel foi obrigado a atirar no animal para que soltasse a vítima.