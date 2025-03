Adeus, Cibele: carro estava em alta velocidade, diz testemunha

A instrumentadora cirúrgica Cibele Araújo, de 49 anos, morreu na noite de quinta-feira (27) após um grave acidente no Anel Viário, em São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, a colisão ocorreu por volta das 23h e envolveu dois veículos: um Honda Fit, conduzido por Cibele, e um Fiat Línea, que transportava pelo menos cinco passageiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, Cibele foi encontrada inconsciente, com ferimentos graves no rosto e no ouvido. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo familiares, ela havia acabado de sair do trabalho quando o acidente aconteceu.