Fez a trinca! Joseense Yuri Alberto leva 3 troféus no Paulistão

O atacante joseense Yuri Alberto, do Corinthians, foi o grande destaque da Cerimônia de Premiação do Campeonato Paulista de 2025. Afinal de contas, ele fez a ‘trinca’ e ficou com três troféus. Isso sem contar que também foi campeão na última quinta-feira (27), quando o Timão conquistou o título em cima do Palmeiras.

Individualmente, o atleta nascido em São José dos Campos vive o seu melhor momento na carreira. Na noite desta última sexta-feira (29), na sede da Federação Paulista de futebol, o craque do Timão ficou com o troféu de craque do campeonato, melhor atacante e, ainda, o craque da galera.