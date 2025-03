Bombeira Tainá morre após se afogar em treinamento de mergulho

Descanse em paz, guerreira.

A bombeira Tainá Pauli, de 28 anos, morreu na última sexta-feira (28), em Itajaí (SC), após permanecer internada por 10 dias. Ela havia se afogado durante um curso da corporação sobre mergulho em grandes profundidades.

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros publicou uma nota e o governo estadual decretou luto de três dias. "Neste difícil momento, toda a corporação está em luto. O CBMSC registra aos familiares, irmãos de farda e amigos da soldado Tainá sentimentos de tristeza e solidariedade com as respeitosas continências de toda a corporação", diz a corporação em nota oficial.



O afogamento aconteceu em 19 de março, no rio Itajaí-Açu.