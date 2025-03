Joseense deixa escapar vitória, mas segura empate com o Paulista

Antes do intervalo, o Joseense abriu o placar; após cobrança de falta da intermediária, a bola bateu no travessão e sobrou para Yhago, que completou com o gol praticamente aberto: 1 a 0.

No segundo tempo, o Tigre do Vale voltou com um claro objetivo: se fechar e explorar os contra-ataques. E, a estratégia deu certo logo aos 7min, quando Yhago escapou livre pelo meio, avançou e mandou no canto, com categoria: 2 a 0.

Contudo, aos 14min, Zé Mendes cobrou falta de longe, de forma despretensiosa, pelo alto e o goleiro falhou. Assim, o Paulista descontou para 2 a 1 e entrou de novo no jogo.