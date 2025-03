Adeus, Bia: universitária morre após passar mal no banho

A jovem Bianca Dagma, de 22 anos, estudante de odontologia, morreu ao passar mal na saída do banho, na tarde da última sexta-feira (28), em Ibiara (PB).

Bianca ainda foi socorrida pela tia, que a acompanhava no apartamento, mas morreu no local.



Segundo a imprensa local, um dia antes, Bianca havia sentido uma forte dor no braço esquerdo e palpitações. A principal suspeita é que a jovem tenha sofrido um infarto, porém a causa da morte ainda está sendo investigada pelo IML (Instituto Médico Legal).



Bianca era conhecida por ser meiga e gentil.