Ação da PM e GCM coíbe perturbação de sossego Pindamonhangaba

Uma operação integrada entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba foi realizada na noite da última sexta-feira (28) com foco no combate à perturbação de sossego na região central da cidade. A ação, batizada de Operação Bloqueio e Saturação, concentrou esforços na Praça do Quartel, área frequentemente alvo de denúncias por parte de moradores.

Durante a operação, agentes fiscalizaram veículos com som em volume excessivo e motocicletas com escapamentos irregulares e barulhentos. As abordagens ocorreram principalmente entre a rua Bicudo Leme e a rua dos Andradas, ponto conhecido pelo alto fluxo de pessoas e veículos durante a noite.