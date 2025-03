PAT de São José abre a semana com mais de 600 vagas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos inicia a próxima semana com 632 vagas de emprego disponíveis para diferentes áreas e níveis de qualificação. As oportunidades estarão abertas a partir desta segunda-feira (31), com destaque para funções nos setores de telemarketing, construção civil, vendas e serviços.

A maior oferta é para o cargo de operador de telemarketing, com 255 vagas disponíveis. Na área da construção civil, 50 vagas estão abertas para ajudante de obras.