Após gravar vídeo, influenciadora é morta e ex-namorado é preso

A influenciadora Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos, foi achada morta na madrugada deste sábado (29), em Maracanaú (CE). Antônio Lício Morais da Costa, de 20 anos, ex-namorado da jovem, foi preso em flagrante.

O corpo de Beatriz foi encontrado com sinais de violência em um carro incendiado. A polícia afirma que a influenciadora foi enforcada.



Beatriz e Lício mantinham um relacionamento marcado por uma série de desentendimentos. Na última sexta-feira, Beatriz chegou a gravar um vídeo falando a respeito dos episódios de violência que enfrentava.