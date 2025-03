Balão gigante sobrevoa São José e é apreendido na região do Putim

Na manhã deste sábado (29), moradores de São José dos Campos foram surpreendidos pela presença de um balão de grandes proporções no céu da cidade. O objeto foi avistado principalmente nas zonas sul, sudeste e leste, gerando preocupação entre os moradores pela altura atingida e pela dimensão da estrutura.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o balão caiu sobre uma propriedade rural na região do Putim. Não houve registro de incêndio nem de feridos. A equipe realizou a remoção do material e garantiu a segurança do local.