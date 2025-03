Estefany é morta a facadas pela sogra; corpo foi achado no lixo

A jovem Estefany Morales, de 22 anos, foi morta a facadas pela própria sogra na madrugada da última quinta-feira (27), no sul do Chile.

Estefany foi esfaqueada 19 vezes pela sogra, de 48 anos. O crime ocorreu dentro de uma casa em Rahue Alto, na região de Los Lagos. O corpo foi encontrado em um caixote no lixo, com “19 ferimentos cortantes concentrados principalmente no pescoço e no rosto”.



A jovem tinha um bebê de dois anos com o filho da vítima e eles moravam juntos no local onde ocorreu o trágico acontecimento.