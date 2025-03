Fica para 2026: Taubaté perde para Primavera e dá adeus ao acesso

O sonho acabou! O Taubaté perdeu por 2 a 1 para o Primavera de Indaiatuba na tarde deste sábado (29), no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. Como perdeu por 2 a 0 em casa na ida, está eliminado, enquanto o Fantasma sobe pela primeira vez para a elite estadual.

Depois de começar o campeonato com duas derrotas e temer o rebaixamento, o Burro da Central reagiu e ainda se classificou em quarto lugar. Nas quartas de final, eliminou o arquirrival São José e sonhou com a volta ao Paulistão, algo que não acontece desde 1984, quando foi rebaixado pela última vez.