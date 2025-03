Fim do 1º tempo: Taubaté perde por 2 a 1 e Fantasma tem 1 expulso

Agora, o outro semifinalista sai do confronto entre Capivariano x Ituano, que se enfrentam mais tarde, a partir das 17h30, no estádio Carlos Colnaghi, em Capivari. Na ida, o Capivariano venceu fora de casa por 1 a 0 e está a um empate de conquistar o acesso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Final do primeiro tempo. O Taubaté vai perdendo por 2 a 1 para o Primavera de Indaiatuba na tarde deste sábado (29), no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. Como perdeu por 2 a 0 em casa na ida, precisa agora de mais três gols para, ao menos, ir para os pênaltis. E os donos da casa tiveram um jogador expulso.

Em campo, o Taubaté começou disposto a surpreender e foi para cima do Primavera. E, aos 2min, quase marcou com Claudinho, que cobrou falta despretensiosa, de longe, e mandou por cima, com perigo, raspando o travessão.

Contudo, no lance seguinte, o Fantasma foi para o ataque e conseguiu um arremesso lateral pela direita. A bola foi arremessada na área e sobrou para Luan Martins, que encheu o pé e mandou no meio do gol: 1 a 0. Ali, a situação ficou mais complicada para o Burrão, que precisaria de ao menos três gols para ir aos pênaltis.

Ainda assim, o Burro da Central seguiu com mais posse de bola tentando ir ao ataque. Mas, claramente, o time ficou abatido com o gol sofrido logo no início.