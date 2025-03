Marido morre e esposa fica ferida em acidente na lua de mel

Tragédia após o casamento.

O marido morreu e a esposa ficou ferida em um acidente durante a lua de mel na manhã de quinta-feira (27), em Alhandea (PB).

O casal estava viajando em um carro de aplicativo de Natal (RN) para Porto de Galinhas (PE), quando o automóvel perdeu o controle do veículo em uma curva e capotou. O carro ficou completamente destruído.



O motorista saiu do carro consciente e orientado, enquanto a mulher sofreu ferimentos graves. O marido morreu no local do acidente. O caso é investigado pela polícia.