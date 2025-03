VÍDEO: Balão gigante é avistado no céu de São José neste sábado

Moradores de São José dos Campos foram surpreendidos na manhã deste sábado (29) com a presença de um balão de grande proporção no céu da cidade. O objeto foi avistado principalmente nas regiões sul, sudeste e leste, chamando a atenção pelo tamanho e pela altura que atingiu.

Imagens e vídeos circularam nas redes sociais, mostrando o balão sobrevoando bairros como Putim, Jardim Morumbi, Jardim Sul e Bosque dos Eucaliptos. Ainda não há informações sobre a origem ou o destino do artefato.