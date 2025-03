Taubaté tenta recolocar o Vale na elite após 13 anos

No dia 15 de abril de 2012, o Guaratinguetá empatou em casa por 2 a 2 contra o São Caetano, e se despediu do Campeonato Paulista. Rebaixado, o Tricolor do Vale, hoje desativado, nunca mais conseguiu voltar à elite estadual.

Mas, além disso, nenhum outro time do Vale do Paraíba conseguiu chegar à Série A-1 do Campeonato Paulista. Neste sábado (29), após 13 anos, o Taubaté tem a chance de recolocar a região novamente na elite estadual.