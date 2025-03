'Que Deus te receba', diz mãe de menino que morreu em resort

"Eu vou te amar pela eternidade. Minha vida, meu amor, meu tudo. Você sempre será meu guerreiro".



Foi assim, com uma mensagem carregada de emoção, que Giovanna Lyssa se despediu de seu filho, Anthony Pietro da Silva, de 3 anos, que morreu após se afogar na piscina de um resort de luxo em Alexânia (GO), cidade do Entorno do Distrito Federal, nesta quinta-feira (27).

"Que Deus te receba de braços abertos minha vida. Continue cuidando da mamãe porque eu estou destruída”, lamentou.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp