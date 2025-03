Carro amanhence dentro de vala na SP 50, em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Motoristas que passaram pela rodovia SP-50 (Monteiro Lobato), em São José dos Campos, na manhã deste sábado (29), foram surpreendidos por uma cena inusitada: um carro modelo Ford foi encontrado dentro de uma vala às margens da via, na altura do km 119.

A rodovia SP-50, que liga São José dos Campos ao município de Monteiro Lobato, possui pista simples na maior parte de sua extensão, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem detalhes sobre a remoção do veículo do local. As causas do acidente ainda serão apuradas.