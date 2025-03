Família cobra justiça após morte de Cibele no Anel Viário em SJC

A dor da perda se mistura à revolta. A família de Cibele Araújo, de 49 anos, cobra justiça pela morte da instrumentadora cirúrgica, vítima de um trágico acidente no Anel Viário, em São José dos Campos, na noite de quinta-feira (27). Ela havia acabado de sair do trabalho quando teve a vida interrompida de forma brutal.

"Minha cunhada foi um anjo na Terra. Só queremos justiça. Ela estava voltando do trabalho, uma mulher do bem. Isso não pode ficar assim", desabafou Tati Rodrigues, cunhada da vítima.