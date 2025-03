Família cobra investigação após sumiço de jovem em São José

Ana Merry Larcher Silva, de 24 anos, moradora do bairro Residencial União, na zona sul de São José dos Campos, está desaparecida há mais de um mês. A jovem foi vista pela última vez no dia 14 de fevereiro, quando teria deixado a cidade com destino a São Paulo, onde planejava viver com a mãe. Desde então, familiares afirmam não ter mais notícias de seu paradeiro.

De acordo com relatos da família, o último contato direto de Ana ocorreu em 5 de fevereiro. No dia 14, ela compareceu a uma imobiliária para entregar as chaves do imóvel onde morava. Testemunhas relataram que Ana parecia nervosa, demonstrando comportamento apreensivo, como se estivesse sendo observada ou seguida. Na ocasião, ela saiu apenas com uma mochila e uma mala de viagem.