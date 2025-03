Roubo em Jacareí termina com carro clonado apreendido

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo clonado na noite desta sexta-feira (28), durante o atendimento a uma ocorrência de roubo registrada na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades de Jacareí.

De acordo com a corporação, por volta das 19h30, dois casais que viajavam de Paraty (RJ) com destino a Rio Claro (SP) foram abordados por dois homens e uma mulher. Um dos criminosos estava armado com um revólver. O trio utilizava uma Fiat Fiorino branca para cometer o assalto.