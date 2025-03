Jacareí tem alerta de chuva severa; rua fica alagada

A cidade de Jacareí foi atingida por uma forte chuva na noite desta sexta-feira (28), provocando estragos nas proximidades da entrada do bairro Nova Jacareí, especialmente na avenida Lucas Nogueira Garcez.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a precipitação intensa ainda atinge a região. Em razão do volume de chuva, foi emitido um alerta Cell Broadcast de nível severo para o município.