Carro capota na Avenida Geraldo Scavone, em Jacareí

Um carro capotou na noite desta sexta-feira (28) no início da Avenida Geraldo Scavone, em Jacareí, nas proximidades da academia Compass Fit.

De acordo com as primeiras informações, o motorista teria perdido o controle do veículo em uma rua lateral, resultando no capotamento. Ainda não há confirmação sobre feridos ou as causas exatas do acidente.