Após início fulminante, São José Basket perde para o Sampaio

O São José Basketball perdeu por 79 a 57 o Sampaio Corrêa na noite desta sexta-feira (28), no ginásio Castelinho, em São Luís (MA), pela quarta rodada da primeira fase da LBF (Liga de Basquete Feminino) de 2025. O time da região chegou a abrir 17 pontos de vantagem no início, mas levou a virada.

Com esse resultado, as joseenses, ficam com 50% de aproveitamento em quatro jogos, com duas vitórias e duas derrotas. Já o time maranhense continua na liderança isolada, com 100% de aproveitamento em cinco jogos.