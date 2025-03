Policial militar é filmado agredindo homem já detido

Um policial militar foi flagrado agredindo um homem já detido na tarde desta sexta-feira (28) no bairro Vila Olinda, em Rio Claro (SP). Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o agente desferindo um soco no suspeito, que estava sob custódia após se envolver em uma briga.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a Polícia Militar abriu um procedimento para apurar o caso e tomar as medidas cabíveis. Em nota, a pasta afirmou que "não compactua com desvios de conduta" e que punirá eventuais excessos.