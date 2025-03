Morador de São José sofre acidente e está em estado crítico

Rafael, morador de São José dos Campos, está internado em estado grave no Hospital da Vila Industrial após sofrer um grave acidente de trabalho em Caçapava, na quarta-feira (19). As informações são da página Olho Vivo do Vale.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo relatos, o acidente ocorreu enquanto Rafael realizava um trabalho o local. O andaime onde ele trabalhava encostou em uma rede elétrica, causando uma queda de aproximadamente 11 metros de altura. Desde então, ele permanece hospitalizado em estado crítico.