Motorista cai com o carro em ribanceira em Ilhabela e sobrevive

Na madrugada desta sexta-feira (28), um acidente de trânsito foi registrado na rua Coroa do Camarão, no bairro da Barra, em Ilhabela. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou um homem consciente, deitado e com um corte no nariz.

De acordo com relatos de moradores, o motorista afirmou que o veículo apresentou falha na caixa de direção, o que fez com que ele perdesse o controle e despencasse por uma ribanceira de aproximadamente 20 metros. Mesmo após a queda, o condutor conseguiu sair do carro por conta própria e aguardou a equipe de resgate no local.