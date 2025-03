‘A senhora foi exemplar’; dona Margarida morre no Vale

Dona Margarida faleceu nesta quinta-feira (27), em Lorena no Vale da Fé. Moradora do bairro Parque das Rodovias, era muito conhecida na região e, também, muito querida por todos.

Além de uma fé inabalável, era muito trabalhadora e, certamente, deixará saudades entre amigos e parentes. Nas redes sociais, a comoção foi grande nesta sexta.

“Dona Margarida vai com Deus .Paz e Bem.A senhora foi exemplar na sua vida terrena.Admirável mãe profissional amiga maravilhosa .Uma mulher do bem que vai deixar muitas saudades.Sempre fui sua admiradora.Que Deus a receba com honra e glória. Meus sentimentos à família”, escreveu Nadya Galvão.

Enquanto isso, Norma Souza também relembrou os bons momentos, principalmente no trabalho. “Trabalhamos juntas a anos atrás com ela e a filha, que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos que a senhora Margarida descanse na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo”, disse.