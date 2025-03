Caso Bryan: laudo descarta doença preexistente; menino morreu

O exame patológico feito no corpo de Bryan Scroll, de 9 anos, não apontou nenhuma doença preexistente ou condição médica que explique a morte do estudante, que passou mal enquanto estava em uma escola municipal de Taubaté, no bairro Chácara Flórida. O caso segue sob investigação da Polícia Civil como morte suspeita. A família ainda aguarda o teste toxicológico.

