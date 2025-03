Tentou dar calote na menina do 'job' e acabou preso

Um homem de 24 anos foi detido nesta semana em Patos de Minas (MG) após falsificar uma ocorrência de assalto para explicar o sumiço do próprio celular, usado como pagamento por um programa sexual. A polícia desvendou a farsa ao encontrar o chip do aparelho no bolso do rapaz, que confessou o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem acionou a Polícia Militar (PM) alegando ter sido vítima de um roubo. Investigando o caso, os agentes perceberam inconsistências no relato. Durante a abordagem, localizaram o chip do celular "roubado" com o suspeito, que admitiu ter inventado a história para encobrir a transação sexual.