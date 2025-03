Foi jogado do penhasco pelo melhor amigo e se fingiu de morto

Gustavo Henrique Alves Pereira, de 22 anos, relatou em vídeo gravado no HUT (Hospital de Urgência de Teresina) como sobreviveu a uma tentativa de homicídio no último sábado (22), em Assunção do Piauí. Ele foi espancado, jogado de um penhasco e precisou fingir estar morto para escapar do ataque. O principal suspeito, Antônio Gledson, amigo da vítima, segue foragido.

Em depoimento, Gustavo contou que, após ser agredido, foi levado até a borda de um despenhadeiro e lançado ao vazio. "Caí, comi folhas de árvore para tentar sobreviver e esperei que sentissem minha falta", descreveu. Mesmo ferido, permaneceu imóvel até os agressores deixarem o local. Horas depois, familiares o encontraram e o encaminharam ao HUT, onde aguarda cirurgia na coluna.