Perdeu tudo no Tigrinho e ameaçou explodir a própria casa

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A polícia prendeu um homem de 31 anos nesta última terça-feira (25) no bairro Concórdia, em Belo Horizonte (MG), após ameaçar explodir a casa onde mora com a mãe, de 55 anos.

A vítima relatou aos policiais que sofre ameaças diárias do filho, que exige valores em dinheiro para sustentar vícios. Na segunda-feira (24), ela entregou R$ 1 mil a ele, quantia gasta em menos de 24 horas.

Na manhã desta terça, o homem ordenou que a mãe voltasse para casa e, após nova cobrança frustrada, danificou o registro do gás. Com medo, ela acionou a Guarda Municipal e a PM.

Agentes analisaram prints das mensagens com ameaças, cercaram o imóvel e prenderam o suspeito nos fundos da residência. Enquanto ele era conduzido à delegacia, um oficial de Justiça chegou ao local com uma ordem de afastamento imediato do homem do endereço.