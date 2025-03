Matou a mulher por causa de pia entupida por pó de café

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele deu um tiro nela durante uma discussão motivada por uma pia entupida com pó de café. A arma usada no crime, uma pistola sem registro legal, foi apreendida pela polícia.

O casal, que havia reatado o relacionamento no fim de 2023 após quase duas décadas separado, enfrentava conflitos constantes desde a reconciliação.

De acordo com relatos do filho do casal, Gabriel, as brigas começavam por motivos triviais, mas evoluíram para agressões verbais e um clima de hostilidade permanente na residência. Ele tentou intermediar as discussões, sem sucesso.

Segundo investigações, o desentendimento sobre o entupimento da pia teria sido o estopim para o crime. Apesar de Giovane alegar que o disparo foi acidental, as autoridades destacam que a arma ilegal e o histórico de tensão reforçam a intencionalidade do ato. O Instituto Médico Legal (IML) confirmou que Izabel morreu no local devido ao ferimento por projétil de arma de fogo.