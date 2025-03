Morreu atropelado no serviço pelo rolo compressor

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Cladson Vittor Ferreira de Castro, de 28 anos, morreu na noite desta quinta-feira (27) vítima de um acidente de trabalho na Cenibra, empresa localizada em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce (MG). O homem, natural de Ipaba, foi atingido por um rolo compressor durante o exercício de suas funções no local.

A reportagem buscou posicionamento da Cenibra sobre as circunstâncias do acidente, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O caso está sob investigação para apurar detalhes do ocorrido e possíveis responsabilidades.

Nativo de Ipaba, Cladson atuava na empresa quando foi surpreendido pelo equipamento. Acidentes com máquinas pesadas em ambientes industriais reforçam debates sobre protocolos de segurança no setor. A Polícia Civil e órgãos competentes devem analisar as condições de trabalho no local.

A tragédia chocou colegas e familiares, que aguardam esclarecimentos sobre o episódio. Enquanto a empresa se mantém em silêncio, a comunidade local questiona medidas preventivas adotadas no ambiente laboral.