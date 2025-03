Farmácia vende colírio no lugar de remédio e bebê morre

A Justiça de São Paulo condenou uma drogaria a pagar R$ 21 mil em danos morais à família de um bebê de dois meses que morreu após ingerir um colírio, vendido erroneamente no lugar de um remédio para enjoos, em São Paulo

A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) destacou que a farmácia falhou ao não consultar um farmacêutico para esclarecer a receita, considerada “ilegível” pela defesa do estabelecimento.