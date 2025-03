Anthony, de apenas 3 anos, morre afogado em piscina

Anthony Pietro da Silva, de 3 anos, morreu após se afogar na piscina de um resort de luxo em Alexânia (GO), cidade do Entorno do Distrito Federal, nesta quinta-feira (27).

De acordo com informações da ocorrência, o menino foi resgatado com vida pela equipe de salvamento do local por volta das 17h, mas não resistiu aos ferimentos.