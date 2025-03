Em 'transe', mãe mata filho de 11 anos após viagem à Disney

Uma mãe matou o filho de 11 anos após uma viagem à Disneylândia, nos Estados Unidos, e foi presa pelo crime. Ela cortou a garganta da criança. Aparentando estar em transe, a mãe foi presa pela polícia, com as mãos ensanguentadas.

O crime aconteceu na Califórnia. Saritha Ramaraju, 48 anos, ligou para a polícia e confessou ter matado o filho, Yatin Ramaraju. O corpo do menino foi encontrado sobre a cama, em volta de souvenirs da Disney.