Corte em convênios com a Funcabes será de R$ 9 milhões esse ano

Será de R$ 9 milhões o corte total esse ano nos convênios na área da educação mantidos entre a Prefeitura de Taubaté e a Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté).

A informação foi divulgada pela Unitau (Universidade de Taubaté), à qual a Funcabes é vinculada. Inicialmente, o valor previsto para manter os convênios esse ano era de R$ 122,41 milhões. No entanto, após pedido da Prefeitura, houve redução para R$ 113,38 milhões.