Após cortes em janeiro, Vale gera 4.000 empregos em fevereiro

O Vale do Paraíba gerou 4.060 empregos em fevereiro após perder 265 postos de trabalho em janeiro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta sexta-feira (28).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Trata-se do melhor resultado desde fevereiro do ano passado, quando a região criou 4.976 empregos no segundo mês do ano. Os dois anos têm os maiores saldos para fevereiro da série histórica do Caged, que começa em 2007.