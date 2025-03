Homem é suspeito de tentar encostar parte íntima dentro de ônibus

A Polícia Civil está investigando uma denúncia de assédio que teria ocorrido dentro de um ônibus da linha 302 – Putim/Tamoios, em São José dos Campos. O caso foi registrado por meio da Delegacia Eletrônica por volta das 14h40 de quarta-feira (26).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 18 anos, relatou que voltava do trabalho por volta das 12h40, quando um homem com cerca de 40 anos, vestindo calça jeans e camisa verde, entrou no ônibus nas proximidades do Novotel. Ela estava sentada próxima à catraca quando o suspeito permaneceu de pé ao seu lado, mesmo com o veículo estando vazio.