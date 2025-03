URGENTE: Defesa Civil alerta para chuva forte na região

A Defesa Civil emitiu um alerta às 17h desta sexta-feira (27) informando a ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de raios e ventos na região de Jacareí e Caçapava, no Vale do Paraíba. De acordo com o aviso, as condições climáticas podem se espalhar para municípios próximos.

A recomendação é que a população evite áreas abertas, busque abrigo seguro e fique atenta a possíveis alagamentos, quedas de árvores ou interrupções no fornecimento de energia.