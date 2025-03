'É que atrai mulher', diz homem com tornozeleira eletrônica fake

Um homem foi detido pela polícia após ter sido flagrado usando uma tornozeleira eletrônica falsa. Aos policiais, ele justificou que "usava a tornozeleira para atrair mulheres".

O caso aconteceu em Duque de Caxias (RJ). Os policiais militares abordaram o homem no bairro Gramacho. A tornozeleira chamou a atenção dos PMs, mas a corporação estranhou que o nome do suspeito não constava nos registros policiais.



Ao ser questionado, o homem disse que usava a tornozeleira falsa como um 'ímã' para atrair mulheres. “Isso impõe respeito”, justificou ele.

O homem foi liberado pela polícia. O uso de tornozeleiras fakes tem viralizado nas redes sociais.