Mãe diz que só está com os filhos 'para receber Bolsa Família'

Uma jovem mãe, de 25 anos, foi presa por maus-tratos contra os filhos de 1 e 4 anos, além de ameaçar de morte outra filha, de 12 anos. Às autoridades, ela disse que só mantém a guarda das crianças "para receber Bolsa Família".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Campo Grande (MS). A mulher jogou os filhos pequenos em uma poça d'água na noite de quarta-feira (26). Ela tinha passado o dia inteiro bebendo e, na volta para casa, passou a agredir as crianças e o seu pai.



A Guarda Municipal foi acionada e a mãe voltou a ameaçar as crianças e partir para cima delas, dizendo que só as mantinha com ela para receber o benefício do governo federal.



*Com informações do site 'Top Mídia News'.