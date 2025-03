Polícia prende dono de ‘mini cracolândia’ no centro de São José

Após investigações da Polícia Civil, o ‘dono’ de uma ‘mini cracolândia’ na região central de São José dos Campos foi preso na última terça-feira (25) por policiais militares na avenida Nelson D'Ávila, também no centro da cidade.

Além da ligação com o tráfico de drogas, o homem de 31 anos é suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de um ‘funcionário’ da biqueira, que acabou sobrevivendo a um atentado a facadas em agosto de 2022.