Taubaté lamenta a morte de Alfredo Mostarda, que jogou no Burrão

O futebol brasileiro perdeu nesta semana um de seus notáveis defensores. Alfredo Mostarda, ex-zagueiro que brilhou com a camisa do Palmeiras entre 1968 e 1974 e defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1974, faleceu aos 78 anos. Ele também atuou no Taubaté, onde também teve passagem marcante como jogador e treinador.

No Palmeiras, Alfredo Mostarda foi uma peça fundamental da "Segunda Academia", equipe que marcou época pelo futebol refinado e vitorioso. O zagueiro conquistou títulos importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1969 e 1973, consolidando-se como um dos grandes nomes da defesa alviverde.