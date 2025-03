Caçapava lança auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência

Para ter direito ao auxílio, as interessadas precisam comprovar renda familiar de até dois salários mínimos antes da separação, apresentar medida protetiva emitida sob a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) e demonstrar situação de vulnerabilidade. Mulheres com dois ou mais filhos menores de idade terão prioridade no atendimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As inscrições devem ser feitas online, por meio de formulário disponibilizado pelo CREAS municipal, com envio da documentação necessária via plataforma OneDrive. Após análise, a SEDS fará a validação dos dados e incluirá as aprovadas no sistema de pagamento. O benefício será depositado todo dia 10 em uma Poupança Social do Banco do Brasil, que pode ser aberta pelo aplicativo do banco ou presencialmente em qualquer agência.

A secretaria alerta que o auxílio será cancelado imediatamente caso a beneficiária retorne ao convívio com o agressor ou tenha a medida protetiva revogada. Além disso, a conta bancária será encerrada automaticamente se ficar sem movimentação por seis meses consecutivos.

Mulheres que precisarem de mais informações podem entrar em contato com a SEDS pelo telefone (12) 3652-5347 ou se dirigir pessoalmente à Rua Comendador João Lopes, 615, no bairro Vila Resende.